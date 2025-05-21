Сливной брак: как чиновники в Приморье случайно уничтожили озеро

В городе Лесозаводске Приморского края исчезло целое озеро Черненко. Его, судя по всему, случайно слили по указанию местной администрации, которая пыталась понизить уровень воды после подтопления соседних территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии