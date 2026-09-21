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PRD: "частицы-призраки" в космосе определяют, взорвется ли умирающая звезда

PRD: "частицы-призраки" в космосе определяют, взорвется ли умирающая звезда

Нейтрино — почти неуловимые «частицы-призраки» — могут влиять на то, чем закончится жизнь массивной звезды: взрывом сверхновой с образованием нейтронной звезды или коллапсом в черную дыру.

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