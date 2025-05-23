Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Конец "эстрадной мафии". Концерты отменяются, убытки колоссальные. А нужны ведь вот такие песни

Конец "эстрадной мафии". Концерты отменяются, убытки колоссальные. А нужны ведь вот такие песни

Неужели свершилось? Неужели та самая, давно закостеневшая эстрадная «верхушка», наконец-то начала терять почву под ногами? Кажется, зрители, которым годами навязывали одно и то же — одни и те же лица, глянцевый фальшивый блеск, вылизанный пафос — наконец-то начали говорить своё твёрдое "хватит".

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