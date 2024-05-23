В соседней с Курской Белгородской области женщина погибла в результате атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в тг-канал о том, что в результате атаки со стороны Украины погибла женщинаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в тг-канал о том, что в результате атаки со стороны Украины погибла женщина.
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