В соседней с Курской Белгородской области женщина погибла в результате атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в тг-канал о том, что в результате атаки со стороны Украины погибла женщинаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в тг-канал о том, что в результате атаки со стороны Украины погибла женщина.