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Курские новости

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В соседней с Курской Белгородской области женщина погибла в результате атаки ВСУ

В соседней с Курской Белгородской области женщина погибла в результате атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в тг-канал о том, что в результате атаки со стороны Украины погибла женщинаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в тг-канал о том, что в результате атаки со стороны Украины погибла женщина.

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