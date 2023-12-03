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Партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб - Токаев

Партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб - Токаев

На полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата глава государства встретился с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди.

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