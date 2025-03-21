«Русская община» добилась отмены концерта в Барнауле рэпера Паши Техника

Концерт рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в Барнауле отменен. Выступление должно было состояться 5 апреля, однако организация «Русская община» смогла добиться запрета на проведение мероприятия, передает Amic.
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