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«Русская община» добилась отмены концерта в Барнауле рэпера Паши Техника

«Русская община» добилась отмены концерта в Барнауле рэпера Паши Техника

Концерт рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в Барнауле отменен. Выступление должно было состояться 5 апреля, однако организация «Русская община» смогла добиться запрета на проведение мероприятия, передает Amic.

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