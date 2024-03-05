Александр Муравский – о деле Стояногло: "Общество прекрасно понимает, откуда растут ноги"

В своём недавнем выступлении в передаче "По фактам" с Юлией Федоровой бывший вице-премьер и экс-министр экономики Молдовы, ныне независимый эксперт Александр Муравский прокомментировал дело бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.
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