Путин провел совещание с членами СПЧ: главное

О том, что интересы россиян должны быть под надежной защитой — накануне говорил Владимир Путин. Он провел заседание с обновленным составом совета по правам человека и поднял несколько важных, и даже острых вопросов.
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