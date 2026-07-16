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Север Пресс

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Для реверсивного движения на трех трассах Ямала установили 38 светофоров

Для реверсивного движения на трех трассах Ямала установили 38 светофоров

На трех крупных дорожных направлениях Ямала организовали реверсивное движение из-за дорожных работ. Для регулирования потока транспорта на этих отрезках установили 38 светофоров, сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства округа.

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