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СМИ сообщили о даче признательных показаний обвиняемым в теракте на БАМе

СМИ сообщили о даче признательных показаний обвиняемым в теракте на БАМе

Обвиняемый в совершении теракта по заданию украинских спецслужб в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Республике Бурятия в ходе сотрудничества со следствием дал признательные показания.

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