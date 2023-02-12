Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Леброн Джеймс сфотографировался с юной болельщицей, которая сидела рядом во время матча с «Уорриорз»

Леброн Джеймс сфотографировался с юной болельщицей, которая сидела рядом во время матча с «Уорриорз»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании матча с «Голден Стэйт» (109:103) сфотографировался с юной болельщицей, которую он шокировал, сев рядом во время игры.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх