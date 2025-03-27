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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Как севастопольцам правильно расторгнуть договор купли-продажи недвижимого имущества?

Как севастопольцам правильно расторгнуть договор купли-продажи недвижимого имущества?

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.

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