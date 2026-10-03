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Британская партия предложила исключить из употребления слова "мать" и "отец"

Британская партия предложила исключить из употребления слова "мать" и "отец"

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov В Великобритании "Партия зеленых" выпустила новое руководство по "инклюзивной терминологии", в котором слова "мать" и "отец" названы неприемлемыми.

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