Депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров поддержал инициативу КПРФ о регулировании цен на топливо

Депутат Рязанской областной Думы от фракции КПРФ Денис Сидоров поддержал законопроект, внесённый в Государственную Думу депутатами-коммунистами во главе с Геннадий Зюганов и Юрий Афонин, который предусматривает наделение Правительства России правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин, дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки сроком до 90 дней.