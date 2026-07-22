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Рязанские новости

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Депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров поддержал инициативу КПРФ о регулировании цен на топливо

Депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров поддержал инициативу КПРФ о регулировании цен на топливо

Депутат Рязанской областной Думы от фракции КПРФ Денис Сидоров поддержал законопроект, внесённый в Государственную Думу депутатами-коммунистами во главе с Геннадий Зюганов и Юрий Афонин, который предусматривает наделение Правительства России правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин, дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки сроком до 90 дней.

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