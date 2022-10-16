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«Император» Си

«Император» Си

Сегодня в Пекине откроется ХХ-ый съезд Коммунистической партии Китая. В отличие от ХХ-го съезда КПСС, на котором шакалы глумились над мертвым львом, в течение нескольких дней буквально весь мир будет наблюдать, как Пекин выращивает своего льва.

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