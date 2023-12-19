Парковка на астраханском вокзале станет платной

Бесплатная нынче парковка на железнодорожном вокзале в Астрахани станет платной уже в этом году. Как сообщили нашим коллегам с «Арбуза» в пресс-службе ПривЖД, встретить или высадить пассажиров можно будет бесплатно – однако уложиться нужно в 15 минут.