Фанаты обратились к Соболеву перед его вероятным переходом в «Зенит»

Ему предложили включить песню «Дорожная» «Фратрия», активная фанатская группировка «Спартака», в социальных сетях, обратилась к игроку красно-белых Александру Соболеву, который вскоре может подписать контракт с петербургским «Зенитом».
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