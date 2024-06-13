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Живая Кубань

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На Кубани земли сельхозназначения крадут под застройку

На Кубани земли сельхозназначения крадут под застройку

На Кубани земли сельхозназначения крадут под застройкуШтаб Захара Прилепина в Краснодарском крае обратил внимание на то, что в регионе есть практика незаконно переводить земли сельхозназначения в строительные площадки.

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