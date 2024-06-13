На Кубани земли сельхозназначения крадут под застройку

На Кубани земли сельхозназначения крадут под застройкуШтаб Захара Прилепина в Краснодарском крае обратил внимание на то, что в регионе есть практика незаконно переводить земли сельхозназначения в строительные площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии