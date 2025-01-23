Оперслужбы Рязани ликвидируют последствия ночной атаки беспилотников

"Продолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань. Работают все оперативные службы. Нахожусь на рабочем месте, все профильные структуры получили соответствующие поручения", - написал глава региона в ночь на пятницу.
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