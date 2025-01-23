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62ИНФО | Новости Рязани

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Оперслужбы Рязани ликвидируют последствия ночной атаки беспилотников

Оперслужбы Рязани ликвидируют последствия ночной атаки беспилотников

"Продолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань. Работают все оперативные службы. Нахожусь на рабочем месте, все профильные структуры получили соответствующие поручения", - написал глава региона в ночь на пятницу.

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