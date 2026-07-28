Источник: Макгрегора и Нурмагомедова пригласили на свадьбу Роналду и Родригес

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор, ранее владевшие титулом чемпиона UFC в легком весе, приглашены на свадьбу нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, сообщает Gossip Magazin.
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