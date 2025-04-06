После концерта жители Актау убрали мусор с площади

После церемонии открытия международного мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира» более ста волонтеров и коммунальщиков Мангистауской области привели в порядок территорию набережной и очистили ее от мусора, передает inAktau.
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