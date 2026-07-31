«Картонный Майдан» хочет сделать Зеленского «картонным президентом»

На Украине третью неделю митингует «картонный Майдан», объявленный теперь бессрочным. То есть акции протеста обещано продолжать до тех пор, пока Владимир Зеленский не выполнит требование «Майдана»: вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Название «картонный» неофициальное, но удачное.