Шоу, рассчитанное на Москву. Секрет бунта в Сухуме раскрыт: Власть и оппозиция действуют заодно

ИМ

Ильдус Мамлеев

Да что вообще с ними цацкаться? Перестать все поставки из России! Закрыть границу, не пропускать ни одной фуры из Абхазии в Россию. Всех апозиционеров с российскими паспортами лишить российского гражданства. И всё! Не нравятся предложения России завтра к ним придут "гордые грузины" под руководством офицеров НАТО и всех их поставят раком в прямом смысле слова!