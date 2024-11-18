Коллаж Царьграда Дешёвый абхазский балаган во время украинской войны. Такое не прощается. И не должно сработать.
Шоу, рассчитанное на Москву. Секрет бунта в Сухуме раскрыт: Власть и оппозиция действуют заодно
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да что вообще с ними цацкаться? Перестать все поставки из России! Закрыть границу, не пропускать ни одной фуры из Абхазии в Россию. Всех апозиционеров с российскими паспортами лишить российского гражданства. И всё! Не нравятся предложения России завтра к ним придут "гордые грузины" под руководством офицеров НАТО и всех их поставят раком в прямом смысле слова!
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Обещающий предать - уже предатель! Кормите нас, иначе мы вас предадим! Хватит цацкаться с такими недогосударствами. Всяким бжаниям надо твердо заявить, что никаких НАТОвских баз там никогда не будет. Не успеют их создать, - раскатано будет в лепешку любое место, где будут намечаться военные базы.
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2 час.
Александр Почекунин
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1 час.
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