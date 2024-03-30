Мать главаря террористов Фаридуни* со слезами на глазах извинилась за сына

Женщина призвала сына озвучить имена заказчиков, иначе она никогда не сможет его простить.Мать главаря террористической группировки, расстрелявшей посетителей “Крокус сити холл”, Фаридуни Шамсидина* решилась попросить прощения у родных и близких погибших в “Крокусе” за действия сына.