Мать главаря террористов Фаридуни* со слезами на глазах извинилась за сына

Женщина призвала сына озвучить имена заказчиков, иначе она никогда не сможет его простить.Мать главаря террористической группировки, расстрелявшей посетителей “Крокус сити холл”, Фаридуни Шамсидина* решилась попросить прощения у родных и близких погибших в “Крокусе” за действия сына.
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