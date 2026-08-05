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Светлый прованс у леса: как устроен загородный дом Марины Федункив в Новой Москве

Светлый прованс у леса: как устроен загородный дом Марины Федункив в Новой Москве

Актриса Марина Федункив обустроила загородный дом, который ласково называет уютной дачей. Это не огромный помпезный особняк, а комфортное жилье, где она отдыхает от столичного ритма вместе с мужем Стефано.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А собак на диван с лапами принято запускать?  И к столу собаки лезут... Может, они вместе с собаками едят с одних тарелок (мисок)...?🤑🤮
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1 м.
Александр Пятнистый
Вот когда заведешь собаку и она проживет у тебя, хотя бы, 5 лет- тогда с тобой можно будет предметно поговорить. А пока- ты тролль и трепло ненадобное
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1 м.