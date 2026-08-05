Светлый прованс у леса: как устроен загородный дом Марины Федункив в Новой Москве

Актриса Марина Федункив обустроила загородный дом, который ласково называет уютной дачей. Это не огромный помпезный особняк, а комфортное жилье, где она отдыхает от столичного ритма вместе с мужем Стефано.
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