Светлый прованс у леса: как устроен загородный дом Марины Федункив в Новой Москве

А собак на диван с лапами принято запускать? И к столу собаки лезут... Может, они вместе с собаками едят с одних тарелок (мисок)...?🤑🤮

Александр Пятнистый

Вот когда заведешь собаку и она проживет у тебя, хотя бы, 5 лет- тогда с тобой можно будет предметно поговорить. А пока- ты тролль и трепло ненадобное