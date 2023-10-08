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79%

79%

Больше половины россиян (79%) считают, что президент России Владимир Путин подходит на должность президента страны лучше, чем другие политики, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Кажется Володин сказал что теперь нам любые числа по плечу
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17 час.
Вячеслав Денисов
Похоже, ВЦИОМ выдаёт свои цифры исключительно для руководящего состава.
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17 час.
Андрей Тихонов
ВЦИОМ на гособслуживании и обязан рисовать нужные цифры, иначе разгонят.
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4 час.

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