Какие законы вступают в силу в июле

Новые детские пособия, информирование о положенных льготах, запрет на второе гражданство для чиновников и многие другие нововведения второго месяца лета — в нашем материале 1 июля Новые детские пособия Вступят в силу законы о новых выплатах, предложенные Президентом РФ в Послании: на смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации;появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.