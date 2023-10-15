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Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления

Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления

Автор: Александр Дугин.  Южный Кавказ представляет для России серьезную проблему. Впрочем, как и все ближнее зарубежье, за исключением Беларуси.

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Комментарии
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Талгат Жумабеков
скоро Иран и Турция введут свои войска и без единого выстрела разделят по линии Тбилиси всю территорию так как это было с 1в. по 19в.
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16 час.
алекс кузь
Без классовых подходов в геополитике сегодня там нечего делать. Комбинаторика управленцев на уровне феодальных схем.
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9 час.
Кошмар
Аффтор, вероятно туговат на ухо. И Путин, и Лавров давно уже озвучили цели СВО. Имеющий уши (и ум) да услышит. Что касается стратегии России, напомню аффтору - пиздеть, не мешки таскать.
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8 час.

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