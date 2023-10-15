Автор: Александр Дугин. Южный Кавказ представляет для России серьезную проблему. Впрочем, как и все ближнее зарубежье, за исключением Беларуси.
Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Талгат Жумабеков
скоро Иран и Турция введут свои войска и без единого выстрела разделят по линии Тбилиси всю территорию так как это было с 1в. по 19в.
Ответить
16 час.
алекс кузь
Без классовых подходов в геополитике сегодня там нечего делать. Комбинаторика управленцев на уровне феодальных схем.
Ответить
9 час.
Кошмар
Аффтор, вероятно туговат на ухо. И Путин, и Лавров давно уже озвучили цели СВО. Имеющий уши (и ум) да услышит. Что касается стратегии России, напомню аффтору - пиздеть, не мешки таскать.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии