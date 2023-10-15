Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления

Талгат Жумабеков скоро Иран и Турция введут свои войска и без единого выстрела разделят по линии Тбилиси всю территорию так как это было с 1в. по 19в.

алекс кузь Без классовых подходов в геополитике сегодня там нечего делать. Комбинаторика управленцев на уровне феодальных схем.