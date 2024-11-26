Синоптик рассказал о красном рассвете в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о красном рассвете в Москве. Как он объяснил в беседе с РИА Новости, природное явление связано с рассеиванием солнечного света в земной атмосфере.
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