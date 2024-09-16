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Сроки окончания летней жары в Москве вновь перенесли

Сроки окончания летней жары в Москве вновь перенесли

Конец летней жары в Москве вновь перенесен. По последним данным, метеорологическая осень в столице начнется после воскресенья, 22 сентября, рассказал агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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