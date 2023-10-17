Kyodo: власти японской Окинавы попросили пересмотреть план переброски дронов США

Власти японского острова Окинава, который расположен в Восточно-Китайском море, потребовали, чтобы минобороны Японии пересмотрело планы по переводу в эту префектуру восьми разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper ВВС США.
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