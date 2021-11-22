Карпин уточнил решение остаться на посту главного тренера сборной: «Вопрос закрыт положительно. Не знаю, правда, для кого…»

Как мы уже сообщали, Валерий Карпин объявил, что продолжит работу в сборной и будет готовить команду к стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Популярные статьи
- «Динамо» разгромило «Арсенал», забив еще в первом тайме 4 раза за 12 минут. Впереди только «Зенит» - и в турнирной таблице, и по голам
- Что сказал Дзюбе и Кержакову Веретенников? Первый обошел его по голам в РПЛ, второй - по голам во всех турнирах
- Карпин останется на своем посту в сборной как минимум до марта будущего года