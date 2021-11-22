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Карпин уточнил решение остаться на посту главного тренера сборной: «Вопрос закрыт положительно. Не знаю, правда, для кого…»

Карпин уточнил решение остаться на посту главного тренера сборной: «Вопрос закрыт положительно. Не знаю, правда, для кого…»

Как мы уже сообщали, Валерий Карпин объявил, что продолжит работу в сборной и будет готовить команду к стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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