Лучшие советские плакаты от ChatGPT

На тот случай, если старые советских времен СССР уже приелись. После выхода модели ChatGPT-4o Интернет взорвался сгенерированными изображениями в самых разных стилях: студий Ghibli и Pixar, игрушек, комиксов, и т.
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