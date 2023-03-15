Мария Машкова заявила, что ей может грозить уголовный срок в России

Актриса Мария Машкова заявила, что в России ей может грозить уголовный срок. Выступившая против СВО дочь актера и депутата Владимира Машкова уже семь лет живет в США.
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