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Мария Машкова заявила, что ей может грозить уголовный срок в России

Мария Машкова заявила, что ей может грозить уголовный срок в России

Актриса Мария Машкова заявила, что в России ей может грозить уголовный срок. Выступившая против СВО дочь актера и депутата Владимира Машкова уже семь лет живет в США.

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