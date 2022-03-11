Происшествия

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Полицейские в Нижегородской области помогли подросткам пройти «Правовой лабиринт»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Условник» полицейские ОМВД России «Лысковский» посетили городскую школу № 3 и провели для учащихся викторину «Правовой лабиринт».

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