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Директор «Металлурга»: «Задача – привезти Кубок Гагарина в Магнитогорск в этом году»

Сергей Гомоляко рассказал о задаче «Металлурга» на новый сезон. На общекомандном собрании он заявил, что задача – привезти Кубок Гагарина в Магнитогорск.

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