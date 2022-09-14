Житель Владивостока арестован по обвинению в госизмене в интересах Украины

ФСБ обвинила жителя Владивостока в госизмене в интересах украинской разведки. По данным ведомства, он осуществлял сбор и передачу информации о военных объектах Приморского края.
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