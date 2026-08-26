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Газета.ру

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Сенатор Лэнкфорд: закон о санкциях против России могут рассмотреть в сентябре

Сенатор Лэнкфорд: закон о санкциях против России могут рассмотреть в сентябре

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд заявил, что он не может обещать президенту Украины Владимиру Зеленскому то, что американский конгресс в ближайшее время одобрит законопроект о введении новых санкций против России.

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