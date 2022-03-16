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Центробанк разрешит гражданам по полгода не платить за автокредиты

Центробанк разрешит гражданам по полгода не платить за автокредиты

фото youtube Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута предлагает облегчить гражданам выплату любых кредитов, в том числе и автомобильных, сообщает портал «АвтоВзгляд».

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