Центробанк разрешит гражданам по полгода не платить за автокредиты

фото youtube Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута предлагает облегчить гражданам выплату любых кредитов, в том числе и автомобильных, сообщает портал «АвтоВзгляд».
фото youtube Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута предлагает облегчить гражданам выплату любых кредитов, в том числе и автомобильных, сообщает портал «АвтоВзгляд».
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