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«Адмирал» выиграл 5-й матч подряд, доведя серию игр с очками до 12. Клуб идет в топ-4 Востока

«Адмирал» выиграл 5-й матч подряд, доведя серию игр с очками до 12. Сегодня клуб из Владивостока одержал победу над «Трактором» (1:0) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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