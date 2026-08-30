Западный берег и сектор Газа: четверо палестинцев были ранены в результате обстрела ИДФ во время столкновений между местными жителями и израильскими поселенцами у въезда в Аль-Мугайир в провинциях Рамалла и Аль-Бире по состоянию на вечерние часы.