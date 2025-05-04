В Приморье река затопила улицы и дома

Река Кулешовка разлилась в Спасске-Дальние Приморские края в результате ливней. В связи с этим оказались подтоплены 19 придомовых территорий и парк, передает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства ГО и ЧС региона.
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