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В Приморье река затопила улицы и дома

Река Кулешовка разлилась в Спасске-Дальние Приморские края в результате ливней. В связи с этим оказались подтоплены 19 придомовых территорий и парк, передает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства ГО и ЧС региона.

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