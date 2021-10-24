Пакистан помогает «Талибану»* в борьбе с ИГ*

Пакистан предоставляет пришедшей к власти в Афганистане террористической организации «Талибан»* помощь в борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство»*, пишет газета Washington Post со ссылкой на нескольких представителей талибов*.
Пакистан предоставляет пришедшей к власти в Афганистане террористической организации «Талибан»* помощь в борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство»*, пишет газета Washington Post со ссылкой на нескольких представителей талибов*.
Свежие комментарии