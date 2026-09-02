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Регионы России

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Майли Сайрус анонсировала новый альбом «Bass Persuades» и концерты в Лос-Анджелесе

Майли Сайрус анонсировала новый альбом «Bass Persuades» и концерты в Лос-Анджелесе

Майли Сайрус объявила о выходе своего десятого студийного альбома под названием «Bass Persuades», релиз которого состоится 18 сентября 2026 года на лейбле Atlantic Records.

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