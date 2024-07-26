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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбус об уходе из «Рубина»: «С клубом расстались в хороших отношениях. Никаких обид с моей стороны нет»

Рыбус об уходе из «Рубина»: «С клубом расстались в хороших отношениях. Никаких обид с моей стороны нет»

Казанский клуб не стал продлевать контракт с 34-летним польским защитником.  «С «Рубином» расстались в хороших отношениях.

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