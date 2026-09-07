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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шварц о голе Гладышева «Спартаку»: «Проводили с ним много бесед. Упорный труд и вера в себя помогли»

Тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Спартаком» (2:1) в РПЛ высказался об авторе гола вингере бело-голубых Ярославе Гладышеве.

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