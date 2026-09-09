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RT Russia

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Медведев: Россия может ударить по Киеву так, что камня на камне не останется

Медведев: Россия может ударить по Киеву так, что камня на камне не останется

Российские войска могут ударить по Киеву так, что камня на камне не останется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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