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Царьград

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Теракты 11 сентября организованы ЦРУ? Что говорят очевидцы и что прописано в документах

Теракты 11 сентября организованы ЦРУ? Что говорят очевидцы и что прописано в документах

Царьград не раз писал: теракты 11 сентября устроили ЦРУ и другие силовые структуры США, а арабские боевики стали лишь ширмой, отводившей подозрения от Вашингтона.

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