В Центре Гамалеи создают вакцину от туберкулеза, защищающую от его реактивации

В Центре Гамалеи проводят заключительную стадию испытаний вакцины от заражения туберкулезом ГамТБвак, затем ученые начнут испытания второй альтерации вакцины от реактивации латентного туберкулеза, об этом "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии