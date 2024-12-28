На Ямале автомобилисты получили наклейки «Я не пью за рулем»

Ноябрьские автоинспекторы провели профилактическую акцию «Витамин трезвости». После проверки документов водителям вручали символический витамин С с наклейкой «Я не пью за рулем», сообщает пресс-служба ГИБДД города.
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